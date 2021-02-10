Этой идее 50 лет: почему важно ввести паспорта вакцинации против Covid-19

Паспорта вакцинации важные для путешествий, так как ряд стран уже ввел определенные преференции для людей, которые сделали прививку против коронавируса.

Об этом заявил руководитель проекта PRAVO-Justice Довидас Виткаускас во время Всеукраинского форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Идея паспортов вакцинации не новая. Они уже существуют 50 лет. Называют эти документы или желтая книга, или сертификат международной вакцинации, и ВОЗ его имеет с 1969 года. Конечно с тех пор мы мощно продвинулись вперед, у нас есть технологические возможности выявить инфицированных и вакцинированных, верифицировать данные, которые собираются яерез QR-код, — отметил Довидас Виткаускас.

По его словам, несмотря на то, что мы знаем о существовании таких паспортов уже более 50 лет, новые технологии позволят сделать их более надежными, в частности относительно вакцинации против Covid-19.

— Относительно коронавируса, то этот документ могут назвать зеленая книжка. Ее ввели в Израиле и Исландии. Страны ЕС думают пока стоит ли ее вводить, — отметил руководитель проекта PRAVO-Justice.

Он отметил, что относительно цели паспорта, то этот вопрос остается открытым для дискуссии.

— Если посмотреть на цель желтой книги, то она использовалась вместе с документом, удостоверяющим личность для путешествий. Особенно, если вы едете в страны с высоким уровнем риска заражения экзотическими болезнями — малярия, желтая лихорадка и др. Желтая книга свидетельствует то, что вы были вакцинированы от этих болезней, — заявил Виткаускас.

Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы — это один из 30 форумов, которые приурочены к празднованию Дня независимости Украины. Форум призван установить диалог между властью, мировыми лидерами и гражданами страны, чтобы найти решения главных проблем, в частности речь идет о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, судебной реформе и т.д.