В США разрешили экстренное применение коктейля из антител для лечения коронавируса. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) выдало лицензию фармацевтической компании Eli Lilly.

Однократная инъекция смесью антител может использоваться для больных с легкими и средними формами Covid-19. Препарат содержит два элемента — бамланивимаб и этесевимаб. Оба они состоят из искусственно синтезированных копий антител, образующихся естественным путем, когда иммунная система борется с инфекцией.

Препарат можно вводить детям с 12 лет, взрослым и некоторым пациентам старше 65 лет. Во время клинических испытаний было установлено, что инъекция коктейлем снижает риски смерти и осложнений.

Коронавирус в США

Соединенные Штаты Америки — лидер по количеству случаев и смертей от коронавируса в мире. За период пандемии в США зарегистрировано 26 746 377 инфицирований и более 459 тыс. смертей.

Подробнее, как распространяется коронавирус в США и мире, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Управление по продовольствию и медикаментам США