Исследователи из Имперского колледжа Лондона выделили ряд симптомов, которые часто возникают у инфицированных коронавирусом людей. В исследовании приняли участие более миллиона человек в Англии.

Были выделены следующие симптомы: озноб, потеря аппетита, головная боль и боль в мышцах. В ходе исследования выяснилось, что именно эти симптомы лидируют по распространенности среди больных после главных признаков заболевания коронавирусом: повышенная температура, сильный кашель, а также потеря обоняния и вкуса.

Среди участников исследования, которые сообщили о наличии какого-либо из этих симптомов или их сочетания, чаще подтверждалось заражение вирусом SARS-CoV-2.

В то же время, 60% инфицированных сообщили о том, что не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей анализа.

Авторы исследования отмечают разницу в частоте проявления симптомов у людей разного возраста. На головные боли чаще всего жаловались дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, о боли в мышцах сообщали в основном в возрастной группе 18-54 лет, а потеря аппетита наблюдалась у участников исследования старше 55 лет. Озноб наблюдался во всех возрастных группах.

— Полученные нами результаты указывают на то, что многие инфицированные коронавирусом лица не сдают анализы, а следовательно, не будут и самоизолироваться из-за того, что их симптомы не совпадают с теми, что указаны в действующем перечне, — заявил профессор Пол Эллиотт.

Сейчас британцам рекомендуют сдавать анализы при наличии любого из четырех основных симптомов. По мнению Эллиота, после внесения в список новых симптомов количество тестов увеличится до 75%.

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Новые мутации Covid-19

В Великобритании обнаружили две новые мутации Covid-19. Первый штамм зафиксировали в Бристоле, второй – в Ливерпуле.

Обнаруженный в Бристоле так называемый штамм Кента вызывает беспокойство консультативной группы по вопросам угрозы новых респираторных вирусов. Ученые считают, что он может “вмешиваться” в работу вакцины.

Мутация, обнаруженная в Ливерпуле, классифицирована как вариант, который расследуется.