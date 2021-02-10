В Южной Корее одобрили применение вакцины против коронавируса англо-шведской фармкомпании AstrаZeneca. Решение приняло Министерство продовольствия и лекарственных средств.
Прививки вакциной AstrаZeneca позволили делать гражданам старше 18 лет. Заявление на регистрацию вещества компания подала еще в начале января.
Поставка первой партии препарата против коронавируса запланирована на 24 февраля.
Что известно о вакцине AstrаZeneca
Вакцина AstrаZeneca — это препарат фармкомпании AstrаZeneca и Оксфордского университета. Впервые вакцину зарегистрировали в Великобритании 30 декабря 2020 года.
Европейский регулятор разрешил использование препарата 29 января.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил о поставках 2,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Вещество поступит в Украину уже в конце февраля.
Источник: Министерство продовольствия и лекарственных средств Южной Кореи