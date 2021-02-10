В Южной Корее одобрили применение вакцины против коронавируса англо-шведской фармкомпании AstrаZeneca. Решение приняло Министерство продовольствия и лекарственных средств.

Прививки вакциной AstrаZeneca позволили делать гражданам старше 18 лет. Заявление на регистрацию вещества компания подала еще в начале января.

Поставка первой партии препарата против коронавируса запланирована на 24 февраля.

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Что известно о вакцине AstrаZeneca

Вакцина AstrаZeneca — это препарат фармкомпании AstrаZeneca и Оксфордского университета. Впервые вакцину зарегистрировали в Великобритании 30 декабря 2020 года.

Европейский регулятор разрешил использование препарата 29 января.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил о поставках 2,2 млн доз вакцины AstraZeneca. Вещество поступит в Украину уже в конце февраля.

Источник: Министерство продовольствия и лекарственных средств Южной Кореи