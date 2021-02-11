С 11 по 25 февраля Латвия закрыла границы из-за чрезвычайной ситуации, которую продолжили в стране в связи с пандемией коронавируса. Въезд запрещен из стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Иностранцы смогут пересечь границу Латвии только в строго определенных случаях:

смерть близкого человека;

соединение семьи;

поездка с целью получения медицинских услуг;

учеба или работа;

сопровождение несовершеннолетнего;

постоянное проживание в стране;

транзит.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до начала апреля. Из-за этого в Латвии установлен ряд ограничений. В частности, не будут работать учреждения культуры и парикмахерские, запрещено проведение мероприятий, а за покупками граждане должны ходить по одному.

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Накануне в Нидерландах продолжили комендантский час из-за карантина. Гражданам запрещено выходить на улицы после 21.00 и до 4.30 без веских причин. Ограничение будет действовать минимум до начала марта.

Источник: МИД Латвии