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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Латвия закрыла границы для ряда стран из-за пандемии

С 11 по 25 февраля Латвия закрыла границы из-за чрезвычайной ситуации, которую продолжили в стране в связи с пандемией коронавируса. Въезд запрещен из стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании.

Латвія Рига

Иностранцы смогут пересечь границу Латвии только в строго определенных случаях:

  • смерть близкого человека;
  • соединение семьи;
  • поездка с целью получения медицинских услуг;
  • учеба или работа;
  • сопровождение несовершеннолетнего;
  • постоянное проживание в стране;
  • транзит.

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до начала апреля. Из-за этого в Латвии установлен ряд ограничений. В частности, не будут работать учреждения культуры и парикмахерские, запрещено проведение мероприятий, а за покупками граждане должны ходить по одному.

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Накануне в Нидерландах продолжили комендантский час из-за карантина. Гражданам запрещено выходить на улицы после 21.00 и до 4.30 без веских причин. Ограничение будет действовать минимум до начала марта.

Источник: МИД Латвии

Фото: Pixabay

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