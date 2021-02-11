Основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт умер в своем доме в Лос-Анджелесе на 78 году жизни.

Его точную причину смерти не называют, но его племянник Джимми Флант-младший рассказал, что у его его дяди было слабое здоровье последние 30 лет и его смерть не связана с Covid-19. Ряд СМИ со ссылкой на другие источники называют причиной смерти сердечную недостаточность.

— Ларри был мятежником. Он очень сложная личность. Именно поэтому о нем сняли фильм, — сказал Флинт-младший о своем дяде.

Империя Флинта началась в 1960-х, когда он выкупил бар в штате Огайо, где работала его мать, и расширил его в сеть заведений для взрослых под названием Hustler. В 1974 году Флинт запустил одноименный порнографический журнал.

Журнал сначала рассматривался как реклама клуба, но его успех вырос так, что он стал конкурировать с Playboy. В отличие от Playboy, Hustler прославился своей провокационной графикой и неоднозначными изображениями, включавшие изнасилование и увечья.

Большую популярность Флинт получил после публикации сделанных папарацци снимков обнаженной бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди (Онассис).

Впоследствии он основал издание Larry Flynt Publications, которое выпускало другие порнографические журналы, в частности Barely Legal и Beaver Hunt. Он также открыл казино Hustler в Лос-Анджелесе.

В 1978 году на Флинта было совершено покушение. Мужчина по имени Джозеф Пол Франклин выстрелил в него возле здания суда, где он проходил слушания по делу о распространении непристойных материалов. В результате ранения Флинт остался инвалидом.

Позже Франклин рассказал, что он расстроился, когда увидел на обложке Hustler межрасовой пару.

— Мне просто стало плохо. Я думаю, что белые должны жениться с белыми, темнокожие — с темнокожими, индейцы — с индейцами, азиаты — с азиатами. Я бросил журнал и подумал, что убью этого парня, — сказал Франклин.

Перед казнью Франклина Флинт призвал власти США не казнить его заявив, что “правительство, которое запрещает своим гражданам убивать друг друга, не должно заниматься тем же”.

В 1996 году вышел автобиографический фильм Народ против Ларри Флинта от режиссера Милоша Формана. Лента получила две номинации на кинопремию Оскар — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. А еще взяла главную награду Берлинского кинофестиваля. Ларри Флинта сыграл актер Вуди Харрельсон.