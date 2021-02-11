По состоянию на 11 февраля в мире подтвердили более 106,9 млн случаев коронавируса, за последние сутки — 413 858 новых больных.

За время пандемии умерли более 2,3 млн людей, за последние 24 часа — 12 787.

Лидерами по количеству подтвержденных случаев являются США, Индия и Бразилия.

Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.

Где больше всего больных:

США — 26 923 756 (+90 930);

Индия — 10 871 294 (+12 923);

Бразилия — 9 599 565 (+51 486);

Россия — 4 027 748 (+15 038);

Великобритания — 3 985 165 (+13 013).

Где больше всего летальных случаев:

США — 464 412 (+2 802);

Бразилия — 233 520 (+1 350);

Мексика — 168 432 (+1 701);

Индия — 155 360 (+108);

Великобритания — 114 851 (+1 001).

Карантин в мире

Из-за сложной ситуации с коронавирусом страны мира усиливают карантин. Латвия закрыла границы, а в Норвегии могут пересмотреть требования по ношению масок — граждан могут просить надевать два защитных средства сразу.

Коронавирус в мире

По состоянию 10 февраля коронавирус в мире подтвердили у более 106,5 млн человек.

Суточный прирост был более 350 тыс.

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Источник: ВОЗ