По состоянию на 11 февраля в мире подтвердили более 106,9 млн случаев коронавируса, за последние сутки — 413 858 новых больных.
За время пандемии умерли более 2,3 млн людей, за последние 24 часа — 12 787.
Лидерами по количеству подтвержденных случаев являются США, Индия и Бразилия.
Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.
Где больше всего больных:
- США — 26 923 756 (+90 930);
- Индия — 10 871 294 (+12 923);
- Бразилия — 9 599 565 (+51 486);
- Россия — 4 027 748 (+15 038);
- Великобритания — 3 985 165 (+13 013).
Где больше всего летальных случаев:
- США — 464 412 (+2 802);
- Бразилия — 233 520 (+1 350);
- Мексика — 168 432 (+1 701);
- Индия — 155 360 (+108);
- Великобритания — 114 851 (+1 001).
Карантин в мире
Из-за сложной ситуации с коронавирусом страны мира усиливают карантин. Латвия закрыла границы, а в Норвегии могут пересмотреть требования по ношению масок — граждан могут просить надевать два защитных средства сразу.
Коронавирус в мире
По состоянию 10 февраля коронавирус в мире подтвердили у более 106,5 млн человек.
Суточный прирост был более 350 тыс.
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Источник: ВОЗ