США призвали страны ООН присоединиться к Крымской платформе

Нынешняя администрация США выразила поддержку украинской инициативе Крымская платформа и призвала другие страны присоединиться к этим усилиям, чтобы дать отпор российской агрессии.

С соответствующим заявлением выступил на заседании Совета Безопасности ООН политический координатор Миссии США при ООН Родни Хантер.

— Мы приветствуем инициативу украинской Крымской платформы и надеемся, что партнеры-единомышленники рассмотрят возможность присоединиться к этим дипломатическим усилиям, чтобы дать отпор агрессии РФ, а также четко подчеркнуть, что международное сообщество не потерпит жестокой российской оккупации, — заявил представитель действующей администрации США.

В то же время он обратил внимание, что российская оккупационная власть в Крыму усилила преследование любой формы инакомыслия.

Также представитель США призвал Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных, которых она продолжает удерживать несмотря на достигнутые договоренности, а также прекратить кампанию запугивания крымских татар и противников оккупации украинского полуострова.

Саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года. Мероприятие будет проходить по случаю 30-летия независимости Украины.

В рамках саммита необходимо принять ряд решений, которые будут способствовать деоккупации полуострова.