Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму

Twitter предоставил официальный статус профилям незаконного управления Министерства внутренних дел России в оккупированном Крыму.
На Twitter-аккаунтах МВД Крым и управления МВД России в городе Севастополь появились синие отметки, которые предоставляют официальный статус аккаунтам.
Украинцы негативно восприняли такое решение и просят Twitter отреагировать на эти действия. Они считают, что таким образом соцсеть помогает России легализовать оккупацию части территории Украины.
Недавно Twitter признал официальным аккаунт МИД России в Крыму.
Пользователи соцсети начали активно выступать против верификации и начали флешмоб с хештегов #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.
А в МИД Украины потребовали заблокировать Twitter-аккаунт так называемого представительства Министерства иностранных дел России в Крыму.