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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму

Twitter предоставил официальный статус профилям незаконного управления Министерства внутренних дел России в оккупированном Крыму.

Twitter

На Twitter-аккаунтах МВД Крым и управления МВД России в городе Севастополь появились синие отметки, которые предоставляют официальный статус аккаунтам.

  • Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму
  • Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму
  • Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму
  • Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму
Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму / 2 фотографии

Украинцы негативно восприняли такое решение и просят Twitter отреагировать на эти действия. Они считают, что таким образом соцсеть помогает России легализовать оккупацию части территории Украины.

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Недавно Twitter признал официальным аккаунт МИД России в Крыму.

Пользователи соцсети начали активно выступать против верификации и начали флешмоб с хештегов #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

А в МИД Украины потребовали заблокировать Twitter-аккаунт так называемого представительства Министерства иностранных дел России в Крыму.

Фото: Dreamstime

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