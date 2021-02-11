Twitter предоставил официальный статус профилям незаконного управления Министерства внутренних дел России в оккупированном Крыму.

На Twitter-аккаунтах МВД Крым и управления МВД России в городе Севастополь появились синие отметки, которые предоставляют официальный статус аккаунтам.







Twitter верифицировал страницу МВД России в Крыму / 2 фотографии

Украинцы негативно восприняли такое решение и просят Twitter отреагировать на эти действия. Они считают, что таким образом соцсеть помогает России легализовать оккупацию части территории Украины.

Недавно Twitter признал официальным аккаунт МИД России в Крыму.

Пользователи соцсети начали активно выступать против верификации и начали флешмоб с хештегов #TwitterSupportsTerorrism и #CrimeaIsUkraine.

А в МИД Украины потребовали заблокировать Twitter-аккаунт так называемого представительства Министерства иностранных дел России в Крыму.