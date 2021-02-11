Малайзия будет бесплатно вакцинировать против Covid-19 всех иностранцев, проживающих в стране, в частности студентов, беженцев и мигрантов без документов.

– Безопасной среды без коронавируса можно достичь, если как можно больше жителей страны будут иммунизированы, – отмечают в правительстве Малайзии.

Однако граждан страны собираются прививать в первую очередь. График вакцинации иностранцев объявят позже.

Страна Юго-Восточной Азии планирует иммунизировать не менее 80% своего 32-миллионного населения. Первая партия вакцины Pfizer-BioNTech должна поступить 26 февраля.

Распределение вакцин против коронавируса

11 февраля Всемирная организация здравоохранения раскритиковала распределение вакцин против коронавируса в мире.

Сейчас около 3/4 всех прививок делают в 10 богатых странах, в то же время в 130 странах с общим населением более 2,5 млрд человек еще не сделали ни одной инъекции.

Эксперты ВОЗ предлагают, чтобы страны, которые вакцинировали медицинских работников, делились вакцинами с другими. Также они призывают увеличить производство вакцин.

Источник: CNA

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