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Факты / Мир
Людмила Богданова |

ВОЗ предполагает, коронавирус в Китае появился раньше официальных данных — СМИ

Коронавирус в Китае, вероятно, появился раньше, чем об этом было официально сообщено. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования происхождения Covid-19, которые провела Всемирная организация здравоохранения в китайском городе Ухань.

Карантин, коронавірус

Официально о коронавирусе власти Китая сообщили в начале декабря 2019 года. Однако за два месяца до этого 90 человек были госпитализированы с симптомами, похожими на Covid-19.

Китайские власти сообщили, что протестовали на антитела часть пациентов. В результате следов инфицирования не было обнаружено.

ВОЗ просит китайскую сторону провести более детальные исследования крови, чтобы подтвердить теорию. Ведь антитела могут оставаться в организме на неопределенное время.

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Ранее эксперты ВОЗ опровергли версию появления коронавируса в лабораторных условиях. Сейчас рассматривается природное происхождение Covid-19, на что указывают результаты четырехнедельного расследования в Ухане.

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Dreamstime

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