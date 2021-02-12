Из-за коронавируса экономика Великобритании упала до исторического минимума

С самого начала пандемии коронавируса по итогам 2020 года экономика Великобритании упала на рекордные 9,9%. Это стало рекордным падением в истории страны.

Результат оказался вдвое хуже, чем после всемирного экономического кризиса в 2009 году.

Причиной такого обвала стали именно пандемия коронавируса и ограничения, которые были введены из-за стремительного распространения вируса. Экономисты прогнозировали, что по итогам 2020 года спад ВВП составит 8%.

В декабре 2020 года государственные займы Великобритании выросли до рекордных 240,9 млрд фунтов стерлингов.

В ноябре 2020 года расходы превысили налоговые поступления на 31,6 млрд фунтов стерлингов. В результате Великобритания столкнулась с самым бюджетным дефицитом за всю свою историю.

Коронавирус в Великобритании

Из-за коронавируса в Великобритании в течение января ежедневно умирали около 1 тыс. человек. Это сделало его самым смертоносным месяцем пандемии.

С 1 по 28 января 2021 года в Великобритании умерли 28 171 человек. Предварительное максимальное количество погибших в течение месяца зафиксировали в апреле 2020 года, в разгар первой волны пандемии — 24 070 смертей.

Источник: CNBC