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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

Черногория одобрила закупку российской вакцины против коронавируса

Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории позволил закупку российской вакцины от коронавируса Спутник V.

Чорногорія

Первые дозы должны прибыть в страну в течение следующей недели.

— Институт лекарственных средств и медицинских изделий выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины Спутник V, — сообщили в учреждении.

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Российскую вакцину против коронавируса Спутник V пока зарегистрировали в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Армении, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее и Тунисе.

О поставках договорились также в Чили и Мексике.

Российская вакцина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что РФ использует вакцину Спутник V для воздействия, в частности на временно неподконтрольные территории Донбасса.

Шмыгаль подчеркнул, что для противодействия пропаганде Украине нужна поддержка Европы по вакцинации населения. Он добавил, что самый показательный шаг — получение препарата от государства-члена ЕС.

В Германии российскую вакцину назвали рискованным экспериментом на людях, а в США заявили, что важно не быть первыми, а сделать вакцину безопасной и эффективной.

Источник: Vijesti

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