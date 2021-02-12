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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Почти полмиллиона инфицированных за сутки: коронавирус в мире 12 февраля

По состоянию на 12 февраля в мире зафиксировали 107 423 526 случает коронавируса, за сутки — 417 768.

Коронавирус в мире

От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 360 280 пациентов. Только за последние сутки от коронавируса скончались 12 695 людей.

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Где больше всего больных:

  • США — 27 020 890 (+97 134);
  • Индия — 10 880 603 (+9 309);
  • Бразилия — 9 659 167 (+59 602);
  • Россия — 4 042 837 (+15 089);
  • Великобритания — 3 998 659 (+13 494).

Где больше всего летальных случаев:

  • США — 468 051 (+3 639);
  • Бразилия — 234 850 (+1 330);
  • Мексика — 168 432 (+1 701);
  • Индия — 155 447 (+87);
  • Великобритания — 115 529 (+678).

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, еще по состоянию на 11 февраля было зафиксировано 106,9 млн случаев.

Лидерами по количеству подтвержденных случаев являются США, Индия и Бразилия.

Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Depositphotos

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