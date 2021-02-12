По состоянию на 12 февраля в мире зафиксировали 107 423 526 случает коронавируса, за сутки — 417 768.
От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 360 280 пациентов. Только за последние сутки от коронавируса скончались 12 695 людей.
Где больше всего больных:
- США — 27 020 890 (+97 134);
- Индия — 10 880 603 (+9 309);
- Бразилия — 9 659 167 (+59 602);
- Россия — 4 042 837 (+15 089);
- Великобритания — 3 998 659 (+13 494).
Где больше всего летальных случаев:
- США — 468 051 (+3 639);
- Бразилия — 234 850 (+1 330);
- Мексика — 168 432 (+1 701);
- Индия — 155 447 (+87);
- Великобритания — 115 529 (+678).
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, еще по состоянию на 11 февраля было зафиксировано 106,9 млн случаев.
Лидерами по количеству подтвержденных случаев являются США, Индия и Бразилия.
Украина в этом антирейтинге занимает 17 место.