В Японии из-за пандемии коронавируса инициировали новую должность — министр одиночества и изоляции. Из-за карантина и негативных настроений в стране увеличилось количество самоубийств, в частности среди женщин, поэтому премьер-министр поручил правительству заняться решением проблемы.

— Количество самоубийств у женщин увеличивается из-за длительной коронавирусной болезни. Я хочу, чтобы вы обнаружили проблемы и приняли комплексные мероприятия, — сказал премьер-министр Есихидэ Суга.

Должность занял действующий министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуси Сакамото. По его словам, причиной самоубийств и абстинентного синдрома является уменьшение контактов между людьми, что стало следствием пандемии.

— Я хочу способствовать деятельности с целью предотвращения социальной изоляции и защиты связи между людьми.

Проблема со шприцами в Японии

В Японии меньше людей получат прививки от коронавируса из-за недостатка специальных шприцев. Дело в том, что во флаконе вакцины Pfizer есть шесть доз вакцины, однако получить последнюю можно только с помощью особого вида шприца.

Обычные медицинские средства могут вытянуть только пять.

Источник: Nikkei