После болезни и вакцинации: Венгрия будет выдавать коронавирусные сертификаты

Венгрия будет выдавать специальные иммунные сертификаты для граждан, переболевших Covid-19 или получивших две дозы вакцины.

Такое нововведение анонсировал представитель премьер-министра страны Гергей Гуяш.

Предполагается, что владельцы таких сертификатов смогут претендовать на дополнительные социальные выплаты.

Решением этого вопроса правительство займется в ближайшее время.

Гергей Гуяш отметил, что после вакцинации в сертификате будут указаны даты проведения прививок.

Сертификат для тех пациентов, кто переболел коронавирусом и имеет антитела (иммунная защита от вируса) содержать дату получения отрицательного теста на Covid-19.

Оба образца документов будут выдавать абсолютно бесплатно.

— Мы надеемся, что этот документ также поможет быстрее привести ситуацию в норму, — сказал Гергей Гуяш.

Карантин в Венгрии

О том, что Венгрия продлила жесткий карантин до марта, правительство заявило в конце января.

По мнению политиков, ослабление карантина без массовой вакцинации населения спровоцирует новую волну коронавируса.

По состоянию на утро 12 февраля Венгрия находится на 38-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 381 875 случаев заболевания.

Источник: Hungary Today