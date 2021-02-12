После болезни и вакцинации: Венгрия будет выдавать коронавирусные сертификаты

Венгрия будет выдавать специальные иммунные сертификаты для граждан, переболевших Covid-19 или получивших две дозы вакцины.
Такое нововведение анонсировал представитель премьер-министра страны Гергей Гуяш.
Предполагается, что владельцы таких сертификатов смогут претендовать на дополнительные социальные выплаты.
Решением этого вопроса правительство займется в ближайшее время.
Гергей Гуяш отметил, что после вакцинации в сертификате будут указаны даты проведения прививок.
Сертификат для тех пациентов, кто переболел коронавирусом и имеет антитела (иммунная защита от вируса) содержать дату получения отрицательного теста на Covid-19.
Оба образца документов будут выдавать абсолютно бесплатно.
— Мы надеемся, что этот документ также поможет быстрее привести ситуацию в норму, — сказал Гергей Гуяш.
Карантин в Венгрии
О том, что Венгрия продлила жесткий карантин до марта, правительство заявило в конце января.
По мнению политиков, ослабление карантина без массовой вакцинации населения спровоцирует новую волну коронавируса.
По состоянию на утро 12 февраля Венгрия находится на 38-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.
С начала пандемии в стране зарегистрировали 381 875 случаев заболевания.
Источник: Hungary Today