Во Всемирной организации здравоохранения заявили о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса несмотря на антитела.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила об этом во время брифинга.

— Сейчас мы получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. С ЮАР поступили предварительные сообщения, которые не исключают вероятности повторного заражения людей, — заявила она.

Сваминатан отметила, что ученые сейчас исследуют, насколько долго сохраняется иммунитет от вируса у людей, которые переболели. В то же время люди с антителами, которые вакцинировались, в основном переносят заражение легко.

Также в ВОЗ сообщили о снижении инфицирования среди лиц, которые сделали прививку от вируса.

Сваминатан добавила, что есть предварительные данные о том, что вакцинация снижает вирулентность — уровень способности штамма микроорганизма или вируса вызывать заболевание или гибель организма.

В ВОЗ назвали гипотезу происхождения коронавируса

Эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным лабораторное происхождении нового коронавируса.

Глава экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что вся работа, которая была проделана для установления происхождения вируса указывает на природный источник, а именно летучих мышей. Также эксперты ВОЗ не исключают, что сначала вирус мог попасть на рынок именно через продукты.

Источник: ВОЗ