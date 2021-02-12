Россия расширила санкции против украинских компаний

Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний.

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Санкции ввели против ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский агроагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и других. Всего – 16 предприятий.

Таким образом санкционный список расширился до 84 компаний.

Санкции Украины против России

28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций в отношении России.

Санкционные меры будут примениться как к юридическим лицам, так и к физическим.

В тексте указа не указан санкционный список. Кроме того, третий пункт указа и вовсе засекречен.

Источник: Правительство РФ