Россия расширила санкции против украинских компаний

Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний.
Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Санкции ввели против ООО Донмар, ООО Краншип, ООО Максима Металл Сервис, ПАО Полтавский агроагрегатный завод, ООО Солар Стальконструкция, ООО Трансшип и других. Всего – 16 предприятий.
Таким образом санкционный список расширился до 84 компаний.
Санкции Украины против России
28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций в отношении России.
Санкционные меры будут примениться как к юридическим лицам, так и к физическим.
В тексте указа не указан санкционный список. Кроме того, третий пункт указа и вовсе засекречен.
Источник: Правительство РФ