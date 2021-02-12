Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал смартфоны компании Apple. По его мнению, с помощью устройств США отслеживают данные людей. Такую версию Лукашенко озвучил во время выступления на Всебелорусском народном собрании.

— Хотите, чтобы каждую минуту вас американцы отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь с этими айфонами, покупайте.

Александр Лукашенко подчеркнул, что умные люди пользуются кнопочными телефонами.

Лукашенко может вдруг болеть коронавирус

11 февраля во время выступления президент Беларуси Александр Лукашенко сильно закашлялся со словами “вновь вернулась эта зараза”. Он добавил, что болеет уже несколько дней.

Однако на мероприятии он присутствовал без средств защиты. До этого Лукашенко перенес коронавирус в июле.