В Польше разработали прибор моментального тестирования на коронавирус по дыханию

В Польше компания ML System разработала устройство, которое позволяет выявить коронавирус в организме всего за 10 секунд, анализируя дыхание человека.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что этот прибор, не имеющий аналогов, быстро пройдет все клинические исследования и выйдет в массовое производство.

— Я надеюсь, что это открытие упростит жизнь людям во всем мире, — заявил Дуда.

Аппарат действует по принципу алкотестера: человек выдыхает воздух в трубку и через несколько секунд на экране появляется результат теста на коронавирус.

По его словам, он лично проверял прибор на наличие коронавируса и получил отрицательный результат.

Директор компании-разработчика ML System, которая занимается производством солнечных панелей, Давид Цицонь отметил, что использование этого устройства произведет революцию в борьбе с коронавирусом и поможет быстро преодолеть пандемию. Он также выразил надежду, что прибор, который не будет требовать специальных навыков обслуживания, будут производить для широкого потребления.

Вакцинация в Польше

Государственная санитарная инспекция в Польше после проведения 1,7 млн прививок от Covid-19 зафиксировала 1,5 тыс. случаев побочных эффектов, из них 11 закончились летально.

Также были зафиксированы следующие реакции: покраснение и боль в месте укола, головная боль, головокружение, потеря сознания, одышка, повышенная температура тела.

Источник: prezydent.pl