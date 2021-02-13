Китай отказался предоставлять ВОЗ данные о первых случаях инфицирования Covid-19

Китайские власти отказались предоставить следователям Всемирной организации здравоохранения необработанные, персонализированные данные о ранних случаях Covid-19.

Данные могли бы помочь определить, как и когда коронавирус впервые начал распространяться в Китае.

Китайские власти отклонили запросы на предоставление таких данных о 174 случаях Covid-19, которые они выявили на ранней стадии вспышки в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

По словам членов команды ВОЗ, китайские официальные лица и ученые представили свои собственные обширные резюме и анализ данных о случаях.

Они также предоставили данные и анализ поисков по медицинским записям за несколько месяцев до выявления вспышки в Ухане, заявив, что они не обнаружили никаких доказательств наличия вируса.

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Но команде ВОЗ не разрешили просматривать необработанные данные этих ретроспективных исследований, которые могли бы позволить им провести собственный анализ того, насколько рано и насколько широко вирус начал распространяться в Китае.

Исследователи являются частью группы ВОЗ, которая на этой неделе завершила месячную миссию в Китае, направленную на определение причин пандемии.

14 января 2021 года ученые ВОЗ прибыли в Китай для изучения коронавируса. Они начали работу после прохождения двухнедельного карантина.

Источник: The Wall Street Journal