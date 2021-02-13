По состоянию на вечер 13 февраля коронавирус в мире обнаружили уже у 107 838 255 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 410 тыс.

С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 373 398 пациентов.

Побороли коронавирус уже более 80 млн человек в мире.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 27122583;

Индия — 10892746;

Бразилия — 9713909;

Россия — 4057698;

Великобритания — 4013803.

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В первой пятерке стран, где от коронавирусных осложнений умерло больше всего пациентов — США, Бразилия, Мексика и Индия.

Китай, где был зафиксирован первый случай коронавируса, находится на 83-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.

Вакцинация в мире

Начиная с декабря 2020 года, в мире продолжается вакцинация от коронавируса.

Британские исследователи создали онлайн-ресурс Covid-vaccinations для отслеживания интенсивности и эффективности проведения вакцинации от Covid-19.

Также платформа фиксирует, какие страны лидируют по темпам проведения прививок.

Отдельно подается общая доля населения мира, которая была полностью вакцинирована.

Источник: ВОЗ