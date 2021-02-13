По состоянию на вечер 13 февраля коронавирус в мире обнаружили уже у 107 838 255 человек. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 410 тыс.
С начала пандемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли уже 2 373 398 пациентов.
Побороли коронавирус уже более 80 млн человек в мире.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США — 27122583;
- Индия — 10892746;
- Бразилия — 9713909;
- Россия — 4057698;
- Великобритания — 4013803.
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В первой пятерке стран, где от коронавирусных осложнений умерло больше всего пациентов — США, Бразилия, Мексика и Индия.
Китай, где был зафиксирован первый случай коронавируса, находится на 83-м месте в мировом рейтинге распространения Covid-19.
Вакцинация в мире
Начиная с декабря 2020 года, в мире продолжается вакцинация от коронавируса.
Британские исследователи создали онлайн-ресурс Covid-vaccinations для отслеживания интенсивности и эффективности проведения вакцинации от Covid-19.
Также платформа фиксирует, какие страны лидируют по темпам проведения прививок.
Отдельно подается общая доля населения мира, которая была полностью вакцинирована.
Источник: ВОЗ