Китайские власти отказалась предоставить ВОЗ данные о 174 случаях болезни Covid-19, которые обнаружили в Ухане в декабре 2019 года.

Эти документы помогли бы определить, как и когда коронавирус впервые начал распространяться в Китае.

Вместо этого китайские официальные лица и ученые предоставили собственные большие резюме и анализ данных о случаях.

В Великобритании министры, медицинские работники и волонтеры в эти выходные примут участие в кампании вакцинации от коронавируса. Таким образом они хотят побудить пожилых и людей из групп риска сделать прививку. Максимум до сентября в стране планируют вакцинировать всех совершеннолетних.

В США не будут требовать от граждан, которые будут осуществлять перелеты внутри страны, негативных тестов на коронавирус перед посадкой на рейс.

Количество больных Covid-19

По состоянию на утро 13 февраля в Украине зафиксировали 1 268 049 случаев коронавирусной болезни. За сутки заболело 5 182 человека, среди них 330 детей и 226 медработников. В больницы госпитализировали 1 889 человек.

6 144 украинцев справились с болезнью, 111 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.