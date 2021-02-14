Количество инфицированных Covid-19 в мире превысило 108 млн. За последние сутки по состоянию на 14 февраля тестирование подтвердило коронавирус еще у 316 173 жителей планеты.

За время пандемии умерли 2 378 115 человек, из которых 9,3 тыс. – за день.

В ЕС сегодня заявили, что планируют ввести сертификаты о вакцинации против коронавируса. Они будут отличаться от паспортов вакцинации. Этот документ не будет предоставлять такие привилегии, как возможность свободно путешествовать.

В Великобритании проведут массовое тестирование населения на африканский штамм коронавируса.

А Япония 14 февраля одобрила использование вакцины от коронавируса компании Pfizer.

В Новой Зеландии с 15 февраля на три дня введут карантин в самом крупном городе Окленде. Там выявили три случая коронавируса неизвестного происхождения у членов одной семьи, но его источник пока неизвестен.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 февраля коронавирусом в Украине инфицировались еще 3 094 человека, в целом 1 271 143 украинца.

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 45 человек, а выздоровели – 2 002.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (483), Черновицкой (272), Житомирской (220), Днепропетровской (212) и Закарпатской (207) областях.