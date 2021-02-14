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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В США резко упал суточный показатель: коронавирус в мире 14 февраля

По состоянию на 14 февраля в мире зафиксировали 108 153 741 случай коронавируса. За последние сутки инфицировались 300 530 людей.

Коронавирус в мире

От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 381 295 пациентов. Только за последние сутки от коронавируса скончались 7 776 людей.

Где больше всего больных:

  • США — 27 130 272 (+7 689);
  • Индия — 10 904 940 (+12 194);
  • Бразилия — 9 765 455 (+51 546);
  • Россия — 4 071 883 (+14 185);
  • Великобритания — 4 027 110(+13 307).
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Где больше всего летальных случаев:

  • США — 471 765 (+130);
  • Бразилия — 237 489 (+1 288);
  • Мексика — 172 557 (+1 323);
  • Индия — 155 642 (+92);
  • Великобритания — 116 908 (+621).

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, по состоянию на 12 февраля было зафиксировано 107 423 526 случаев, за сутки — 417 768.

От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 360 280 пациентов.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

Фото: Depositphotos

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