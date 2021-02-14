В США резко упал суточный показатель: коронавирус в мире 14 февраля

По состоянию на 14 февраля в мире зафиксировали 108 153 741 случай коронавируса. За последние сутки инфицировались 300 530 людей.
От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 381 295 пациентов. Только за последние сутки от коронавируса скончались 7 776 людей.
Где больше всего больных:
- США — 27 130 272 (+7 689);
- Индия — 10 904 940 (+12 194);
- Бразилия — 9 765 455 (+51 546);
- Россия — 4 071 883 (+14 185);
- Великобритания — 4 027 110(+13 307).
Где больше всего летальных случаев:
- США — 471 765 (+130);
- Бразилия — 237 489 (+1 288);
- Мексика — 172 557 (+1 323);
- Индия — 155 642 (+92);
- Великобритания — 116 908 (+621).
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, по состоянию на 12 февраля было зафиксировано 107 423 526 случаев, за сутки — 417 768.
От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 360 280 пациентов.