В США резко упал суточный показатель: коронавирус в мире 14 февраля

По состоянию на 14 февраля в мире зафиксировали 108 153 741 случай коронавируса. За последние сутки инфицировались 300 530 людей.

От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 381 295 пациентов. Только за последние сутки от коронавируса скончались 7 776 людей.

Где больше всего больных:

США — 27 130 272 (+7 689);

Индия — 10 904 940 (+12 194);

Бразилия — 9 765 455 (+51 546);

Россия — 4 071 883 (+14 185);

Великобритания — 4 027 110(+13 307).

Где больше всего летальных случаев:

США — 471 765 (+130);

Бразилия — 237 489 (+1 288);

Мексика — 172 557 (+1 323);

Индия — 155 642 (+92);

Великобритания — 116 908 (+621).

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, по состоянию на 12 февраля было зафиксировано 107 423 526 случаев, за сутки — 417 768.

От осложнений, который вызвал Covid-19, в мире умерли 2 360 280 пациентов.