Криптовалюта биткоин снова подорожала и установила исторический максимум. Согласно данным портала CoinDesk, его стоимость превысила $49 тыс.

Хотя сейчас стоимость криптовалюты все же несколько упала в цене, но торгуется в пределах $48,7 тыс.

Стоимость биткоина росла и устанавливала новые рекорды в 2021 году уже несколько раз. Так, в начале января его максимальный показатель был на уровне $38,7 тыс. Тогда это связывали с объявлением импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу.

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Однако резкое подорожание началось позже, когда компания Tesla Илона Маска сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в валюту. Тогда ее курс сразу подскочил до почти $44,9 тыс.

Также предполагают, что стоимость биткоина могла подскочить из-за того, что Tesla якобы планирует использовать эту криптовалюту как средство оплаты за продукцию.

Источник: CoinDesk