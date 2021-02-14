PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Стоимость биткоина снова побила исторический рекорд и выросла до $49 тыс.

Криптовалюта биткоин снова подорожала и установила исторический максимум. Согласно данным портала CoinDesk, его стоимость превысила $49 тыс.

біткоїн

Хотя сейчас стоимость криптовалюты все же несколько упала в цене, но торгуется в пределах $48,7 тыс.

Стоимость биткоина росла и устанавливала новые рекорды в 2021 году уже несколько раз. Так, в начале января его максимальный показатель был на уровне $38,7 тыс. Тогда это связывали с объявлением импичмента бывшему президенту США Дональду Трампу.

Читайте
Криптовалюта Dogecoin резко выросла в цене после мемов Маска в Twitter

Однако резкое подорожание началось позже, когда компания Tesla Илона Маска сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в валюту. Тогда ее курс сразу подскочил до почти $44,9 тыс.

Также предполагают, что стоимость биткоина могла подскочить из-за того, что Tesla якобы планирует использовать эту криптовалюту как средство оплаты за продукцию.

Источник: CoinDesk

Фото: Unsplash

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх