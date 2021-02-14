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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Япония одобрила использование вакцины Pfizer от Covid-19

В Японии 14 февраля одобрили первую вакцину от Covid-19. Это препарат компании Pfizer.

Офис Pfizer/BioNTech

Такое решение приняло Министерство здравоохранения Японии, через два дня после того, как ее одобрил правительственный комитет.

Вакцинация начнется во второй половине февраля и пройдет в несколько этапов. На первом вакцинируют 4 млн медицинских и соцработников, а на втором – около 36 млн человек старше 65 лет.

Утверждение вакцин обычно занимает год-два, но правительство сократило этот период, отменив требование о проведении крупных клинических испытаний третьей фазы в Японии на фоне растущего числа жертв пандемии.

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В Украине вакцинация от коронавируса также начнется препаратом компании Pfizer. На следующей неделе Киев получит первую партию вакцины в рамках инициативы Covavax — это 117 тыс. доз.

Сначала прививки сделают медикам и военным.

Источник: The Japan Times

Фото: Depositphotos

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