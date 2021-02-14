Закрытие границ не настолько эффективно, как вакцинация: еврокомиссар о борьбе с Covid-19

В борьбе с коронавирусом закрытие границ не столь эффективно, как вакцинация. Такое мнение высказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, только прививки от Covid-19 и соблюдение необходимых правил могут помочь в борьбе с болезнью.

— Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда заключается в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы, — объяснила она.

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Хотя Европа пока не закрывала свои границы, все же некоторые страны решили усилить контроль.

Так, из-за появления новых штаммов коронавируса и риска усиления эпидемии Франция закрыла границы со странами, не входящими в ЕС.

А гражданам Евросоюза для въезда в страну необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Источник: Augsburger Allgemeine