Байден хочет усилить законодательство по обороту оружия

Президент США Джо Байден призвал Конгресс усилить законодательство, регулирующее ношение и использование оружия. В частности он призвал полностью запретить штурмовое оружие.

Это просьбу он приурочил к третьей годовщине массовой стрельбы в школе в городе Паркленд, где погибли 17 человек.

— Сегодня я обращаюсь к Конгрессу с призывом провести реформу законов об оружии, содержащие требование проверки личности при продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также исключение возможности избегать ответственности для производителей оружия, которые сознательно распространяют его на улицах, — отметил Байден.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что вынесет на повторное рассмотрение законопроект об усилении проверок владельцев оружия, который при администрации Дональда Трампа так и не приняли.

В начале февраля 2021 года президент Джо Байден пообещал повысить лимит приема беженцев в США до 125 тыс. человек в текущем году.

Процесс повышения этого лимита Байден назвал “беспрецедентным необходимости в глобальном масштабе”.

Источник: Белый дом