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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Бурдж Халифа подсветили цветами украинского флага

По случаю визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты самый высокий небоскреб в мире подсветили цветами украинского флага.

Бурдж Халифа подсветили цветами украинского флага

Бурдж Халифа находится в Дубае и в последний день дипломатического визита украинского президента в страну здание сияет необычной желто-голубой подсветкой.

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Фото Бурдж Халифы в украинском флаге выложил Владимир Зеленский в Instagram, добавив к посту смайлик, символизирующий дружбу и партнерство между Украиной и ОАЭ.

 

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Визит Зеленского в ОАЭ

14-15 февраля украинская делегация во главе с президентом Зеленским посетила Объединенные Арабские Эмираты.

Президент встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяна и подписал важные соглашения. В частности о сотрудничестве в борьбе с преступностью и терроризмом, о признании водительских удостоверений, сотрудничестве по инвестиционным проектам и т.д.

Общая сумма контрактов составляет более $ 3 млрд.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Pixabay

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