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Факты / Мир
Тетяна Забожко |

Почти 10 тыс. смертей в сутки: статистика коронавируса в мире 15 февраля

По состоянию на вечер 15 февраля в мире зафиксировано 108 579 352 случая Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 332 360 больных. Такие данные приводит ВОЗ.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 396 408 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 9 691.

Страны с наибольшим количеством больных:

  • США – 27 309 503;
  • Индия – 10 916 589;
  • Бразилия – 9 809 754;
  • Россия – 4 086 090;
  • Великобритания – 4 038 082.
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Страны с наибольшим количеством смертей:

  • США – 480 464;
  • Бразилия – 238 532;
  • Мексика – 173 771;
  • Индия – 155 732;
  • Великобритания – 117 166.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Перу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 февраля коронавирус в Украине зарегистрировано в 1 273 475 человек. За последние сутки выявили 2 332 новых случая заболевания, госпитализированных – 1 145. Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев – 62.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) области.

Фото: Dreamstime

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