По состоянию на вечер 15 февраля в мире зафиксировано 108 579 352 случая Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 332 360 больных. Такие данные приводит ВОЗ.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 396 408 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 9 691.

Страны с наибольшим количеством больных:

США – 27 309 503;

Индия – 10 916 589;

Бразилия – 9 809 754;

Россия – 4 086 090;

Великобритания – 4 038 082.

Страны с наибольшим количеством смертей:

США – 480 464;

Бразилия – 238 532;

Мексика – 173 771;

Индия – 155 732;

Великобритания – 117 166.

В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Перу.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 февраля коронавирус в Украине зарегистрировано в 1 273 475 человек. За последние сутки выявили 2 332 новых случая заболевания, госпитализированных – 1 145. Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев – 62.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) области.