По состоянию на вечер 15 февраля в мире зафиксировано 108 579 352 случая Covid-19. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 332 360 больных. Такие данные приводит ВОЗ.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 2 396 408 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 9 691.
Страны с наибольшим количеством больных:
- США – 27 309 503;
- Индия – 10 916 589;
- Бразилия – 9 809 754;
- Россия – 4 086 090;
- Великобритания – 4 038 082.
Страны с наибольшим количеством смертей:
- США – 480 464;
- Бразилия – 238 532;
- Мексика – 173 771;
- Индия – 155 732;
- Великобритания – 117 166.
В общем рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место – между ЮАР и Перу.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 15 февраля коронавирус в Украине зарегистрировано в 1 273 475 человек. За последние сутки выявили 2 332 новых случая заболевания, госпитализированных – 1 145. Выздоровели за вчера более 2,4 тыс. пациентов, летальных случаев – 62.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (457) и Черновицкой (225) областях, в Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) области.