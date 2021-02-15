Члены миссии Всемирной организации здравоохранения, которые исследовали возникновение коронавируса в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, обнаружили, что масштаб пандемии мог быть большим, чем считалось ранее.

Об этом рассказал руководитель расследовательского направлении миссии Питер Бен Эмбарек.

По его словам, во время работы миссия ВОЗ обнаружила несколько свидетельств того, что масштаб эпидемии коронавируса в Ухане в декабря 2019 года был больше, чем считалось — то есть больных было больше, чем официально выявленных, а именно — 174.

Это произошло потому, что врачи обнаруживали только тех людей, у которых коронавирусная болезнь была в сложной форме. Если учесть в это количество людей с легким течением болезни, в конце 2019 году в Ухане уже около 1 тыс. инфицированных коронавирусом.

Кроме того Ембалека сказал, что специалисты ВОЗ обнаружили 13 различных мутаций коронавируса в Ухане, которые существовали в декабре 2019 года. Их отслеживание может помочь установить географию и время распространения коронавируса до вспышки в Ухане.

Сам Ембалек не прокомментировал, что означает наличие такого большого количества мутаций коронавируса в то время. Но эпидемиологи называют это свидетельством того, что вирус присутствовал в человеческой популяции задолго до вспышки в Ухане.

Группа из 13 экспертов ВОЗ прибыла в город Ухань 14 января, после чего пробыла на карантине до 28 января. В состав команды вошли эксперты из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, РФ, Нидерландов, Катара и Вьетнама.

В тоже время китайские власти отказались предоставить следователям Всемирной организации здравоохранения необработанные, персонализированные данные о ранних случаях Covid-19.

Данные могли бы помочь определить, как и когда коронавирус впервые начал распространяться в Китае.