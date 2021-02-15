В России ученые Института эпидемиологии заявили, что разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему, которая способна выявить британский штамм коронавируса.

По их словам, эту систему они разработали меньше, чем за два месяца.

— Новая тест-система быстро обнаруживает наличие именно мутированного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса, — заявили ученые.

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Кроме того, разработчики сообщили, что тест успешно прошел клинические испытания и, согласно результатам, имеет высокую точность.

Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование.

Российская вакцина

Российскую вакцину против коронавируса официально запретили регистрировать в Украине.

Согласно постановлению, в Украине запрещена регистрация веществ, которые разработаны в стране, которую Верховная Рада признала агрессором.