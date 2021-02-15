В мире фиксируется снижение уровня распространения коронавируса. Уже пятую неделю подряд на планете выявляют меньшее количество заражений.

Об этом во время брифинга 15 февраля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

— Число зарегистрированных случаев коронавируса по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе выявили самое низкое количество случаев с октября, — заявил Тедрос Гебрейесус.

По словам спикера, такого результата удалось достичь благодаря тому, что работают простые меры здравоохранения.

Не ухудшают ситуацию даже различные мутации вируса, добавил он.

Коронавирус в мире

Уже больше года жители планеты вынуждены жить в новых условиях из-за распространения коронавируса.

Во многих странах людей просят носить средства индивидуальной защиты и придерживаться самоизоляции. Улучшить ситуацию может проведение массовой иммунизации.

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Источник: ВОЗ, Интерфакс-Украина