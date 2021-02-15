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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

ВОЗ фиксирует снижение уровня заболеваемости коронавирусом

В мире фиксируется снижение уровня распространения коронавируса. Уже пятую неделю подряд на планете выявляют меньшее количество заражений.

ВОЗ фиксирует снижение уровня заболеваемости коронавирусом

Об этом во время брифинга 15 февраля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

— Число зарегистрированных случаев коронавируса по всему миру снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе выявили самое низкое количество случаев с октября, — заявил Тедрос Гебрейесус.

По словам спикера, такого результата удалось достичь благодаря тому, что работают простые меры здравоохранения.

Не ухудшают ситуацию даже различные мутации вируса, добавил он.

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Коронавирус в мире

Уже больше года жители планеты вынуждены жить в новых условиях из-за распространения коронавируса.

Во многих странах людей просят носить средства индивидуальной защиты и придерживаться самоизоляции. Улучшить ситуацию может проведение массовой иммунизации.

Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ, Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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