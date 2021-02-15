15 февраля 2021 года Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования вакцину против коронавируса от компании-разработчика AstraZeneca.
Благодаря этому решению у развивающихся стран появился доступ к относительно недорогой вакцине против вируса.
Эксперты ВОЗ разрешили использовать вещества, которые произвели AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и Институт сыворотки Индии.
Вакцина против коронавируса от AstraZeneca — одно из недорогих веществ против вируса, за дозу разработчики просят $4.
Вакцина против коронавируса
Между экспертами различных стран продолжаются дискуссии по поводу вакцины против коронавируса компании AstraZeneca.
В ряде стран вещество не рекомендуют использовать для вакцинации людей пожилого возраста. Другие же не ставят ограничений по возрасту.
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Источник: ВОЗ