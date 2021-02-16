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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Из-за снегопада в Греции перенесли вакцинацию населения

Из-за сильного снегопада в Афинах власти Греции отменили запланированную вакцинацию населения.

Вакцина, коронавірус

Утром 16 февраля в северных и восточных пригородах греческой столицы усложнились погодные условия. Из-за снежной бури власти призвали граждан оставаться дома.

Это оказало влияние на национальный план вакцинации. Органы здравоохранения объявили, что запланированные вакцинации против коронавируса на 16 февраля откладывают в большом Афинском регионе Аттика.

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Запланированную вакцинацию на 17 февраля пока не отменили, однако это может измениться, если сильный снегопад продолжит засыпать Грецию.

Вакцинация в Украине

В Украине вся медицинская инфраструктура готова к началу вакцинации против коронавируса. Страна преступит к вакцинации сразу, как только получит нужные препараты.

Согласно договорам между Украиной и производителями лекарственных средств вакцинация в стране должна была начаться 15 февраля. Однако из-за проблем логистического характера и усложнения погодных условий Украина не вложилась в этот срок.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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