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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Главу Минздрава Швейцарии обвинили в скрытии отчета о коронавирусе

Министра здравоохранения Швейцарии Алена Берсе подозревают в скрытии отчета о распространении коронавируса.

Главу Минздрава Швейцарии обвинили в скрытии отчета о коронавирусе

По версии следствия, министр скрыл отчет Федерального управления здравоохранения, который опубликовали в августе 2020 года.

Берсе должен был направить этот документ в Федеральный совет, чего он якобы не сделал. Правительственные органы объявили о смягчении некоторых противоэпидемических ограничений, не зная о реальной ситуации заболевания.

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По этой причине в Швейцарии случилась вторая волна Covid-19, во время которой количество ежедневных случаев заражения резко возросло втрое.

Происхождение коронавируса

Члены миссии ВООЗ, которые исследовали происхождение коронавируса, обнаружили, что масштаб пандемии мог быть больше, чем предполагалось.

Это произошло потому, что врачи смогли обнаружить вирус только у тех людей, у которых заболевание проходило в сложной форме.

Источник: The Local

Фото: Pixabay

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