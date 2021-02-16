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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Хакеры атаковали серверы Pfizer в поисках информации о Covid-вакцине

Северокорейские хакеры пытались взломать компьютерные системы Pfizer в поисках информации о лечении и вакцине против коронавируса.

Вакцина від коронавірусу

Лидер страны Ким Чен Ын неоднократно утверждал, что на территории государства не было случаев заболевания коронавирусом, однако внешние эксперты сомневаются в этих утверждениях.

Северная Корея закрыла свои границы с момента обнаружения коронавируса. Таким образом власти пытаются защитить население от вируса, который впервые появился в соседнем Китае.

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Закрытие страны усилило давление на ее пошатнувшуюся экономику из-за международных санкций, что увеличило необходимость для Пхеньяна найти способ справиться с вирусом.

Covid-вакцина в Великобритании

Великобритания готова поделиться избыточными дозами вакцины против коронавируса другим странам после иммунизации взрослого населения.

По состоянию на утро 16 февраля в Великобритании обнаружили более 4 млн заболевших. Государство занимает первое место в антирекорде по количеству зараженных в мире.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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