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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Не создавать дискриминацию: в ЕС обсуждают паспорта о Covid-прививке

В Европе продолжают активно обсуждать вопрос введения паспортов о вакцинации против коронавируса. Эксперты и чиновники продолжают анализировать и делать предположения по поводу того, будет ли этот документ полезным и не создаст ли напряжение в обществе.

Коронавірус, вакцинація

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер призвал разделять изучение технического функционала этих паспортов и заявления по поводу того, что их введение может ограничить права некоторых граждан.

— Есть определенное количество условий, на которые должны обращать внимание государства-члены ЕС в рамках этих дебатов. Что касается возможности всего населения иметь доступ к вакцинам, чтобы не создавать ситуацию с дискриминацией между теми, у кого он есть, и теми, у кого его нет, — заявил Эрик Мамер.

По его словам, отдельно нужно изучать и технический потенциал — будет ли работать ли эта система и станет ли документ надежным подтверждением того, что человек действительно сделал прививку.

Паспорта о вакцинации

После старта иммунизации против коронавируса в мире начали активно обсуждать возможное введение паспортов, которые подтверждали бы вакцинацию.

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В ЕС, несмотря на заявления ряда лидеров, не спешат вводить этот документ.

Подробнее о паспортах о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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