Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 16 февраля 2021

Готовность Украины к вакцинации, обнаружение нового штамма вируса и смерть нерожденного ребенка от коронавируса. Факты ICTV собрали главные новости 16 февраля о Covid-19.

По состоянию на 16 февраля в Украине 1 276 618 человек заболели коронавирусом. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой областях (343), городе Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Вакцину AstraZeneca против коронавируса подали на регистрацию в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения.

Также сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что страна готова к вакцинации против коронавируса. Уже сформированы списки по фамилиям тех, кого вакцинировать.

Степанов надеется, что первую прививку сделают уже на этой неделе.

В целом же Украина заключила контакты на поставку 12 млн доз вакцины от Covid-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцину Pfizer в Украине способны хранить только три компании. Их мощности ограничены 300 тыс. доз в неделю, ведь препарат сохраняется за чрезвычайно низкой температуры в -80 градусов.

Кроме того, в центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска, которая принимает пациентов с Covid-19, заняты все койкоместа. Больные вынуждены лежать в коридорах, столовых и кабинетах врачей. Поэтому сегодня в городе проведут заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации. Также в область срочно выезжает главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В то же время правительство Великобритании может поделиться дозой вакцины против Covid-19 с другими странами, если она останется после прививки взрослого населения.

Хотя сейчас в Великобритании больше всего зараженных в мире — почти 4,05 млн.

Кроме этого, в стране нашли новый штамм коронавируса В1525. Ученые обнаружили его в геномах из 10 стран, среди которых Дания, США и Австралия. Ученые утверждают, что этот вид вируса может снизить эффективность имеющихся вакцин.

В Китае аферисты выдавали минеральную воду за вакцину против Covid-19. За это злоумышленники заработали $2,78 млн. Они успели создать более 58 тыс. фальшивых доз и отправить их за границу.

В греческой столице Афинах отменили запланированную вакцинацию из-за сильного снегопада.

В Израиле у беременной женщины, которая была больна коронавирусом, произошел выкидыш. Врачи утверждают, что именно вирус стал причиной несвоевременной смерти плода.

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