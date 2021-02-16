Парламент Эстонии требует усиления санкций против России

Парламент Эстонии призывает страны ЕС ужесточить санкции против Российской Федерации. Соответствующий документ был принят в защиту гражданских свобод в РФ.

Эстонские парламентарии подчеркивают, что усиленные санкции должны осуществить реальное давление на Россию, чтобы она придерживалась своих международных обязательств.

Институты Европейского Союза должны сделать серьезные выводы после недавнего визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который не отвечал требованиям и принципам ЕС при обсуждении сложных тем.

Читайте Боррель инициирует новые санкции против России после поездки в Москву

Кроме того, парламент Эстонии отметил, что ЕС необходимо актуализировать свою внешнюю политику в отношении РФ, учитывая развитие авторитаризма внутри страны в последние годы и ее агрессивные внешнеполитические тенденции.

Эстонские власти также заявили, что практический и взаимоуважительный диалог с российской стороной будет возможен только в случае, если страна откажется от своей агрессивной внешней политики.

Парламент Эстонии осуждает насилие российских правоохранительных органов в отношении собственных граждан и требует освобождения Алексея Навального и других политзаключенных.

Санкции против РФ

Ряд сенаторов США внесла в Сенат законопроект, предусматривающий санкции против российских чиновников. Речь идет в частности о лицах, причастных к отравлению и заключению оппозиционера Алексея Навального.

Закон требует от РФ отчета об убийстве политика Бориса Немцова и объяснения личного состояния президента Владимира Путина.