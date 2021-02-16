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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Более 2,4 млн смертей от Covid-19: статистика коронавируса в мире 16 февраля

По состоянию на 16 февраля 2021 года в мире подтвердили более 108,8 млн случаев коронавируса. За последние сутки выявили 192 266 новых больных.

Более 2,4 млн смертей от Covid-19: статистика коронавируса в мире 16 февраля

За время пандемии от болезни скончались более 2,4 млн пациентов, за последние 24 часа — 5 892.

Самой сложной эпидситуация остается в США, Индии и Бразилии.

Украина занимает 17 место в этом списке.

Где больше всего больных

  • США – 27 309 503;
  • Индия – 10 925 710;
  • Бразилия – 9 834 513;
  • Россия – 4 099 323;
  • Великобритания – 4 047 847.
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Страны с наибольшим количеством смертей

  • США – 480 464;
  • Бразилия – 239 245;
  • Мексика – 174 207;
  • Индия – 155 813;
  • Великобритания – 117 396.

Карантин в мире

В ВОЗ заявляют об улучшении эпидситуации на планете. Несмотря на это, страны мира продолжают придерживаться карантинных ограничений. Некоторые из них даже усиливают меры.

Коронавирус в мире

По состоянию на 15 февраля в мире зафиксировали более 108,5 млн случаев коронавируса.

Умерли более 2,3 млн людей.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Pixabay

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