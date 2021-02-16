По состоянию на 16 февраля 2021 года в мире подтвердили более 108,8 млн случаев коронавируса. За последние сутки выявили 192 266 новых больных.

За время пандемии от болезни скончались более 2,4 млн пациентов, за последние 24 часа — 5 892.

Самой сложной эпидситуация остается в США, Индии и Бразилии.

Украина занимает 17 место в этом списке.

Где больше всего больных

США – 27 309 503;

Индия – 10 925 710;

Бразилия – 9 834 513;

Россия – 4 099 323;

Великобритания – 4 047 847.

Страны с наибольшим количеством смертей

США – 480 464;

Бразилия – 239 245;

Мексика – 174 207;

Индия – 155 813;

Великобритания – 117 396.

Карантин в мире

В ВОЗ заявляют об улучшении эпидситуации на планете. Несмотря на это, страны мира продолжают придерживаться карантинных ограничений. Некоторые из них даже усиливают меры.

Коронавирус в мире

По состоянию на 15 февраля в мире зафиксировали более 108,5 млн случаев коронавируса.

Умерли более 2,3 млн людей.

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Источник: ВОЗ