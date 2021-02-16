По состоянию на 16 февраля 2021 года в мире подтвердили более 108,8 млн случаев коронавируса. За последние сутки выявили 192 266 новых больных.
За время пандемии от болезни скончались более 2,4 млн пациентов, за последние 24 часа — 5 892.
Самой сложной эпидситуация остается в США, Индии и Бразилии.
Украина занимает 17 место в этом списке.
Где больше всего больных
- США – 27 309 503;
- Индия – 10 925 710;
- Бразилия – 9 834 513;
- Россия – 4 099 323;
- Великобритания – 4 047 847.
Страны с наибольшим количеством смертей
- США – 480 464;
- Бразилия – 239 245;
- Мексика – 174 207;
- Индия – 155 813;
- Великобритания – 117 396.
Карантин в мире
В ВОЗ заявляют об улучшении эпидситуации на планете. Несмотря на это, страны мира продолжают придерживаться карантинных ограничений. Некоторые из них даже усиливают меры.
Коронавирус в мире
По состоянию на 15 февраля в мире зафиксировали более 108,5 млн случаев коронавируса.
Умерли более 2,3 млн людей.
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Источник: ВОЗ