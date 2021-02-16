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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Более $50 тыс. — биткоин установил очередной рекорд

Биткоин снова обновил исторический максимум. Курс криптовалюваты впервые достиг отметки $50 тыс.

Более $50 тыс. — биткоин установил очередной рекорд

Такие данные обнародовал портал CoinDesk. Предыдущий рекорд стоимости биткоина фиксировали 14 февраля. Тогда его стоимость превысила 49 тыс. Но в тот же день она немного упала в цене и торговалась в пределах $48,7 тыс.

В целом в течение длительного времени криптовалюта держалась почти на одном уровне. Но в начале февраля компания по производству электромобилей Tesla, которая принадлежит Илону Маску, сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в биткоин.

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Именно после этого объявления криптовалюта достигла рекордного курса почти в $44 тыс. и с тех пор только растет.

Кроме того, на стоимость биткоина могло повлиять и то, что Tesla объявила о планах в ближайшем будущем начать принимать криптовалюту как форму оплаты за свои товары. Однако когда могут реализовать эту инициативу, пока неизвестно.

Фото: Pixabay

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