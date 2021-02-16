В Британии обнаружили еще одну мутацию коронавируса

В Великобритании обнаружили еще один штамм коронавируса.

Новый вариант вируса, известный под названием В1525, исследуется учеными университета Эдинбурга, которые утверждают, что обнаружили его в геномах из 10 стран, среди которых: Дания, США и Австралия.

Сейчас этот штамм коронавируса был обнаружен у 32 человек.

Обнаруженный вид подобный известному британскому штамму, но содержит ряд отличий, которые беспокоят исследователей. В частности, этот штамм имеет видоизменения в спаечном белке, который играет важную роль в проникновении вируса в клетки.

Исследователи утверждают, что эта мутация присутствует в разновидностях, которые обнаружили в Южной Африке и Бразилии, и может помогать вируса лучше избегать антител, которые создает организм.

Доцент клеточной микробиологии Университета Саймон Кларке отметил, что распространение нового штамма может снизить эффективность имеющихся вакцин.

Вакцины против коронавируса

Адаптированные вакцины от новых видов Covid-19 будут проходить регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств быстрее, чем базовые препараты.

Официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лоонела объяснила это тем, что для создания адаптированных вариантов вакцин не нужно будет начинать разработку и исследования с самого начала, достаточно доработать уже существующий вариант.