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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В Чили политик обвинил 12-летнюю девочку в том, что ее изнасиловал его сын

Член оппозиционной правой партии Независимый демократический союз Чили Иван Рока попытался стать на защиту своего сына Юргена Рока, которого арестовали по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки.

В Чили политик обвинил 12-летнюю девочку в том, что ее изнасиловал его сын

Рока опубликовал соответствующий пост в Facebook, а также с подобной речь выступил на местном ТВ.

По словам политика, навещая своего сына в тюрьме, у него сложилось мнение, то, что там много молодых людей по тому же обвинению, а это “трагедия”.

Чиновник считает, что родителям молодых девушек стоит быть внимательными к своим детям, ведь из-за них мужчин могут обвинить в изнасиловании.

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В посте, который теперь стал вирусным, советник утверждает, что, несмотря на свой возраст, у девочки было “женское тело”. По его мнению, родители должны были лучше контролировать своего ребенка. Он считает, что только так можно избежать семейных страданий.

Более того, чилийский политик искренне уверовал, что если девочку изнасиловали, то наказывать нужно и ее родителей, а не только насильника.

Слова Рока вызвали бурю негодования среди граждан. Хоть чиновник и пытался потом оправдаться, мол, его слова неправильно поняли.

33-летний сын Ивана Рока остается под стражей в ожидании суда.

В Чили политик обвинил 12-летнюю девочку в том, что ее изнасиловал его сын

Украинского дипломата объявили в розыск

Экс-сотрудника консульства Украины в Бельцах (Молдова) объявили в международный розыск. Украинец фигурирует в деле об изнасиловании несовершеннолетней.

Еще год назад девушка обвинила его и еще одного мужчину в изнасиловании. Тогда местные правоохранители не смогли задержать его из-за наличия дипломатического иммунитета.

Источник: The Sun

Фото: Depositphotos

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