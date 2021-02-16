У трех моряков авианосца Теодор Рузвельт обнаружили коронавирус

У трех моряков на борту авианосца Теодор Рузвельт, названного в честь 26-го президента США, обнаружили коронавирус.

У мужчин не было симптомов Covid-19. Сейчас они находятся на самоизоляции на борту корабля вместе с людьми, с которыми контактировали.

Вспышка заболевания коронавирусом на корабле Теодор Рузвельт в 2020 году была крупнейшей за всю историю военного дела. Более 1 тыс. моряков получили положительный результат на Covid-19. Один из них умер из-за вируса.

Тогда 4 800 членов экипажа отправили на берег острова Гуама на несколько недель самоизоляции, в результате чего вирус не распространился и на корабле осталось достаточное количество моряков для дальнейшей работы.

Коронавирус в Швейцарии

Министра здравоохранения Швейцарии обвинили в скрытии отчета о распространении коронавируса. По версии следствия, он должен был направить этот документ в правительственные органы, но не сделал этого.

По этой причине в стране объявили о смягчении противоэпидемических мер, из-за чего в Швейцарии количество ежедневных заболеваний резко возросло втрое.