PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Юлія Захарченко |

У трех моряков авианосца Теодор Рузвельт обнаружили коронавирус

У трех моряков на борту авианосца Теодор Рузвельт, названного в честь 26-го президента США, обнаружили коронавирус.

USS Theodore Roosevelt

У мужчин не было симптомов Covid-19. Сейчас они находятся на самоизоляции на борту корабля вместе с людьми, с которыми контактировали.

Вспышка заболевания коронавирусом на корабле Теодор Рузвельт в 2020 году была крупнейшей за всю историю военного дела. Более 1 тыс. моряков получили положительный результат на Covid-19. Один из них умер из-за вируса.

Читайте
ПЦР-тестирование в Киеве: как самостоятельно сдать анализы на коронавирус

Тогда 4 800 членов экипажа отправили на берег острова Гуама на несколько недель самоизоляции, в результате чего вирус не распространился и на корабле осталось достаточное количество моряков для дальнейшей работы.

Коронавирус в Швейцарии

Министра здравоохранения Швейцарии обвинили в скрытии отчета о распространении коронавируса. По версии следствия, он должен был направить этот документ в правительственные органы, но не сделал этого.

По этой причине в стране объявили о смягчении противоэпидемических мер, из-за чего в Швейцарии количество ежедневных заболеваний резко возросло втрое.

Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка