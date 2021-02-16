В Израиле зафиксирован первый случай выкидыша из-за коронавируса

В Израиле зафиксирован первый случай выкидыша у беременной пациентки, которая была больна коронавирусом.

Молодую женщину из южной части страны доставили в больницу Ассута в Ашдоде, где врачи диагностировали у нее коронавирусную болезнь и сообщили, что именно вирус стал причиной несвоевременной смерти ее плода.

Такие случаи крайне редки, а в мире зарегистрировано лишь несколько.

Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусу, чем другие люди. В группе риска только беременные с сопутствующими патологиями: сахарным диабетом, онконедугом, хроническими заболеваниями легких, иммуносупрессивными состояниями и т. д.

Коронавирус у беременных

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, риск смерти от коронавируса в два раза выше у беременных женщин.

Кроме того, ученые выяснили, что среди беременных женщин 1,1% попали в реанимацию. В то же время среди небеременных интенсивной терапии нуждались только 0,4% женщин.

Источник: The Jerusalem Post