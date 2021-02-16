Европейский Союз рассмотрит еще одну вакцину против коронавируса. Американская компания Johnson & Johnson 16 февраля подала заявку на утверждение препарата европейскому регулятору.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит заявку в ускоренном порядке. Если данные по вакцине будут исчерпывающими и надежными, вывод может быть готов уже в марте.

Препарат Johnson & Johnson четвертый по счету, который рассматривают в Европе. Сейчас в Европейском Союзе одобрены вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины в Украине

В Украине в течение нескольких дней могут зарегистрировать вакцину против коронавируса. 16 февраля американская компания Pfizer подала документы на регистрацию препарата. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Источник: Европейское агентство по лекарственным средствам