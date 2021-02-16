PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Богданова |

ЕС может утвердить четвертую вакцину: компания Johnson & Johnson подала заявку

Европейский Союз рассмотрит еще одну вакцину против коронавируса. Американская компания Johnson & Johnson 16 февраля подала заявку на утверждение препарата европейскому регулятору.

вакцина Johnson & Johnson

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рассмотрит заявку в ускоренном порядке. Если данные по вакцине будут исчерпывающими и надежными, вывод может быть готов уже в марте.

Препарат Johnson & Johnson четвертый по счету, который рассматривают в Европе. Сейчас в Европейском Союзе одобрены вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Читайте
ЕС планирует привить всех желающих до конца лета и стать первым в производстве вакцин

Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины в Украине

В Украине в течение нескольких дней могут зарегистрировать вакцину против коронавируса. 16 февраля американская компания Pfizer подала документы на регистрацию препарата. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Источник: Европейское агентство по лекарственным средствам

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка