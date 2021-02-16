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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Изнасилование в здании парламента: секс-скандал в Австралии получил продолжение

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинился перед бывшим политическим советником Бриттани Хиггинс, которая утверждает, что она была изнасилована коллегой в парламенте.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

26-летняя Хиггинс в понедельник, 15 февраля, во время интервью заявила об изнасиловании в 2019 году в здании парламента. Девушка молчала все это время, так как боялась потерять престижную работу. По ее словам, она не чувствовала должной поддержки на работе, поэтому считала, что обвинения в изнасиловании испортят ей карьеру.

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Сейчас правоохранители проводят расследование относительно обвинений Хиггинс.

Премьер-министр Моррисон отметил, что он был потрясен ее заявлениями, и призвал пересмотреть корпоративную культуру в парламенте.

Что утверждает мисс Хиггинс?

Бриттани Хиггинс, которой тогда было 24 года, начала работать к министру оборонной промышленности Линде Рейнольдс. Девушка рассказала, что они выпивали с коллегами. В конце ночи один мужчина предложил подвезти ее до дома, но вместо этого он отвез ее в здание парламента.

Хиггинс рассказала, что она была пьяна и заснула, а затем проснулась и обнаружила, что мужчина изнасиловал ее.

— Я проснулась в процессе изнасилования. Я начала плакать. Я сказала ему прекратить, — поделилась Хиггинс в интервью для Network Ten.

Секс с секретаршей во время Zoom-конференции

28 августа 2020 года СМИ облетел скандал, который случился с чиновником на Филиппинах.

Представитель властей забыл выключить камеру во время онлайн-конференции в Zoom, из-за чего его коллеги стали свидетелями того, как он занимается сексом со своей секретаршей.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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