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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Более 20 погибших и удар по вакцинации против Covid-19 — непогода в США

На США обрушился масштабный циклон. Снегопады и сильные морозы больше всего ударили по некоторым штатам, среди которых Техас, Луизиана и Кентукки.

Более 20 погибших и удар по вакцинации против Covid-19 — непогода в США

В результате непогоды уже погиб 21 человек.

Кроме того, 16 февраля начались значительные перебои в подаче электроэнергии.

Непогода также привела к тому, что задерживаются поставки вакцины от коронавируса. В этих штатах закрывают сотни пунктов для вакцинации.

— Из-за суровой зимней погоды, которая охватила большую часть страны, правительство США прогнозирует масштабные задержки в поставках вакцины в течение следующих нескольких дней, — заявила пресс-секретарь Центров по контролю и профилактике заболеваний Кристен Нордлунд.

Вакцинация в США

Президент США Джо Байден хочет вакцинировать от коронавируса всех жителей страны к середине лета.

Сейчас главной проблемой иммунизации в США, по его словам, является отсутствие достаточного количества медицинских работников. Поэтому президент издал распоряжение о привлечении бывших врачей и медсестер. Также в стране открыли достаточное количество пунктов для вакцинации.

Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

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